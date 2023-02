“Warten auf Godot“ abgesagt Absurdes Theater in Groningen

Werktreue kontra Geschlechter-Gleichstellung lautet das Dilemma. Das Kulturzentrum Groningen mag als Theater relativ unbedeutend sein, die Signalwirkung ist es allerdings nicht. Dass Kunstwerke verändert oder gar verbannt werden, weil sie in der Gegenwart angeblich diskriminierend oder nicht divers genug wirken, ist an der Tagesordnung, obwohl sie aus einer ganz anderen Zeit stammen. So werden Titel von historischen Bildern umbenannt, die seit Jahrzehnten in Museen hängen. Kontrovers diskutiert wird, ob es zulässig ist, vermeintlich rassistische Textpassagen und Begriffe aus Büchern nachträglich umzuformulieren.