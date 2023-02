„Mehr Licht“ im Kunstpalast Die Jagd nach dem Augenblick

Florian Illies zeigt im Kunstpalast von Düsseldorf zum Fenster heraus und würdigt das Nachbargebäude. „Im Sonnenlicht ist alles gleich schöner“, sagt er. Es ist ein kalter Februartag in Düsseldorf, Illies will, dass sein Auditorium sich einmal in jenen Februar von vor 200 Jahren zurückversetzt und sich vorstellt, warum es so viele Maler damals nach Italien zog. Auch die Meister der Düsseldorfer Malerschule brachen zur italienischen Reise auf, die Studieren und Wärme zugleich bedeutete. Vor allem aber hat sie das magische Licht angezogen. In Italien, da fühlte man sich obendrein frei von allen Zwängen. Fern der Heimat ließ es sich absichtslos arbeiten, ohne an Verkaufserlöse denken zu müssen. So zogen sie mit Reisemalkästen in die freie Natur, der aufgeklappte Deckel diente als Behelfsstaffelei. Dass Ölfarbe in Tuben gerade erfunden worden war, ermöglichte erst die schnelle Arbeitsweise sowie verkürzte Trocknungszeiten der Farbpasten.