Erfolgreichster Grammy-Star aller Zeiten Beyoncé räumt vier Grammys ab und bricht Rekord

Beyoncé hat bei der 65. Grammy-Verleihung in Los Angeles Geschichte geschrieben. Mit dem Gewinn ihrer vierten Trophäe in der Nacht zum Montag brach der R&B-Superstar den Rekord des verstorbenen ungarisch-britischen Dirigenten Georg Solti. Ihre vierte Auszeichnung - zugleich der 32. Grammy ihrer Karriere - erhielt die 41-Jährige in der Kategorie Best Dance/Electronic Album mit „Renaissance“.