Kunst in Düsseldorf Verein organisiert Ausstellung zur Förderung der jungen Kunst-Szene

Umrahmt wurde die Vernissage von einer amüsanten Talkrunde mit vier unterschiedlichen Positionen zum Thema „Kunstkauf ist ein Akt der Lebensfreude“. Befragt von Vorstandsmitglied 701, Alex Iwan, verriet jeder in der Runde seine ganz eigene Sicht. So erinnerte sich Gregor Jansen, Direktor der Kunsthalle Düsseldorf und Kurator, an sein erstes Mal und das Glücksgefühl, als er für sich privat ein Originalwerk gekauft hat. „Wenn das Original dann Zuhause an der Wand hängt, passiert was mit einem, die Sammelleidenschaft wird entfacht“, sagte er. Sein Tipp: „Nie spontan das Gefälligste kaufen oder mit Blick auf eine lukrative Geldanlage. Kunst ist kein Aktien-Geschäft, sondern pure Freude.“