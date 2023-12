Jubiläumsschau im Düsseldorfer Kunstverein enttäuscht Aufklärer verschläft das Höhlengleichnis

Sollten die Kreativen wirklich monatelang Seite an Seite im noblen Mataré-Haus mit dem wunderbaren Garten tätig gewesen sein, hätte doch der Funken von einem zum anderen überspringen müssen. Berit Schneidereit ist mit ihren Durchblicken und Reflexionen vielerorts bekannt, ihr dunkles Schattenspiel der Natur vor einer silbernen Kunststofffolie ist ein Lichtblick, aber es bleibt ein Solitär. Johannes Bendzulla ist eine glanzvolle Erscheinung in der Szene, vielfach ausgezeichnet und inzwischen mit einem Lehrauftrag an der Kunstakademie versehen, aber seine Persiflage mit reinen, weißen Computerzähnen, die von bösen Tieren mit aufgerissenem Maul angegriffen werden, tut in diesem Milieu noch nicht einmal einem Zahnarzt weh.