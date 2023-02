Uraufführung in Oberhausen Hitlers umstrittene Lieblingsregisseurin

Die jüngste Uraufführung im Reigen neuer Dramatik am Theater Oberhausen, die die Intendantin Kathrin Mädler am Wochenende zur Premiere brachte, heißt „Die Wahrheit über Leni Riefenstahl“ und im Untertitel „inszeniert von ihr selbst“. Nun ist Leni Riefenstahl, die umstrittenste unter den deutschen Film-Regisseurinnen mit internationaler Ausstrahlung, zwar 101 Jahre alt geworfen – aber eben nicht 121. Der Untertitel zeigt also an, dass das Stück sich zumindest mit der Wahrheit auseinandersetzen möchte, die die von Hitler und Goebbels umgarnte Filmemacherin bis zu ihrem Lebensende gern in die Welt setzen wollte.