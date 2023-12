Kunstprojekt in Krefeld Warum das Gerüst in der Fabrik Heeder Kunst ist

Es tut sich was in der Fabrik Heeder. Es wird gebaut. Oder renoviert. Jedenfalls steht seit Neuestem ein Gerüst in der Pförtnerloge. Jawohl, drinnen. Und das ist nicht das einzig Seltsame an diesem eigentlich ganz normalen Arbeitsgerüst. Die Abstände zwischen den Etagen sind so gering, dass da kein Mensch aufrecht stehen und arbeiten kann. Die Ebenen wirken eher wie Liegekojen. Auf der oberen könnte man kaum kauern. Was ist hier los? - Mit dieser Frage rechnen Brigitta Heidtmann und Claudia Reich in den kommenden Wochen. Ihre Antwort: „Betriebsgelände“.