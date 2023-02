HipHop-Trio aus Hamburg Fettes Brot geht in Rente und hinterlässt eine große „Hitstory“

Manchmal kommt diese Bedeutung überraschend daher - etwa bei „Emanuela“. „Als wir den Song gemacht haben, wussten wir selber nicht so genau, was für eine Art Musik das sein soll“, sagt Björn Beton. „Wir haben nur gewusst, dass dieser komische Song eine totale Sogkraft hat, so dass man ihn gleich noch einmal hören möchte. Wir waren von uns selbst überrascht. Aber wenn ich eins in den 30 Jahren an Popkulturwissen mitgenommen habe, dann, dass man nie vorhersagen kann, was ein Hit wird und was nicht.“