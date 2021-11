Von Antonio Vivaldi bis Henning Mankell : Sieben Kulturspaziergänge durch den Herbst

Welke Blätter, Abschied, Melancholie, glühende Farben: Die Komponisten, Maler, Dichter und Filmregisseure haben sich vom Herbst auf vielfältige Weise inspirieren lassen.

Alle Sinne registrieren es in diesen Tagen, die Haut verspürt ein Frösteln, Nebel kriecht über die Äcker, von den Ästen gefallene Blätter verlängern die Bremswege – der Herbst umgreift uns mit Macht. Er dürfte nicht zu den beliebtesten Jahreszeiten zählen. Oder vielleicht doch? Die Künste jedenfalls lieben das Farbenspiel auf Leinwänden, auf Noten, auf Schreibpapier und auf Zelluloid.

Chet Baker, „Autumn Leaves“ Dieser berühmte Jazzstandard geht zurück auf ein Chanson, das von Joseph Kosma und Jacques Prévert 1945 für Marcel Carnés Film „Pforten der Nacht“ komponiert wurde – und für den Sänger Yves Montand. Später emanzipierte sich das Chanson vom Film und fand auch den Eingang in den Jazz. Zahllose Interpreten haben sich diese melancholische Weise mit ihren fallenden Sequenzen angeeignet. Zu den besonders schönen Versionen zählt die Einspielung eines Sextets mit dem Trompeter Chet Baker und dem Saxofonisten Paul Desmond. Am Bass: der große Ron Carter. Hören kann man sie auf „Together“, der Edition ihrer kompletten Studioaufnahmen, und im Internet.

Claude Debussy, „Feuilles mortes“ So heißt ein Stück aus dem zweiten Band der Préludes des französischen Komponisten Claude Debussy. Es ist fast durchgehend akkordisch gehalten, es ist eine defensive Studie über gleichsam welken Klang, mit begrenztem Radius; das melodische Potenzial ist gering. Trotzdem lahmt diese Musik nicht, im Gegenteil: Sie bezieht ihren Reiz vom Changieren der Farben. Grandios ist bis heute die Einspielung des begnadeten Debussy-Interpreten Walter Gieseking.

Gabriele Münter, „Großer Herbstbaum“ Wer je Gabriele Münters Bild „Großer Herbstbaum“ sozusagen in Natur gesehen hat, wird dessen Wucht nicht mehr vergessen. Jetzt kann man (ab 21. November) das Bild live bestaunen: in der Ausstellung „Brücke und Blauer Reiter“ im Wuppertaler Von-der-Heydt-Museum. Die Künstler von „Brücke“ und „Blauem Reiter“ stehen synonym für den Expressionismus in Deutschland. Hauptwerke der beiden tonangebenden Gruppen aus den Kunstsammlungen Chemnitz und dem Buchheim-Museum der Phantasie vereinen sich mit der Sammlung des Von-der-Heydt-Museums zu einer umfassenden Gemäldeschau. Zu sehen sind 160 ausgewählte Hauptwerke – 90 Gemälde und 70 Arbeiten auf Papier.