Sensationeller antiker Grabfund in Zülpich

Zülpich Das LVR Landesmuseum zeigt Sensationsfund eines antiken Sarkophags aus Zülpich. Auch Parfümfläschchen fanden sich im Grab.

Das große Wort Sensation hing in der Luft im angenehm zwischen 18 und 20 Grad temperierten Depot des LVR-Landesmuseums Bonn in Meckenheim, wo sich ein beachtliches Feld von Pressevertretern rund um einen grob behauenen Sandsteinsarkophag und den dazugehörigen Deckel scharte.

1:400 000 sei die Wahrscheinlichkeit, so ein Artefakt aus der Römerzeit zu finden, rechnet Martha Aeissen von der Bonner Firma Archaeonet vor. Ulf Hürtgen, Bürgermeister der Stadt Zülpich, lächelt, und Milena Karabaic, Kulturdezernentin des LVR, erinnert an den letzten Fund dieser Güte vor mehr als zehn Jahren und lobt die ausgezeichnete Kooperation aller Beteiligten.

Zum einen, weil man im römischen Tolbiacum (Zülpich) bei Grabungen immer mit Schätzen aus der Antike rechnen müsse, so Hürtgen. Zum anderen, weil die B 265 die Fortsetzung einer der wichtigsten Fernstraßen der einstigen römischen Provinz Niedergermanien ist, die „Agrippa-Straße“. Eine Verkehrsachse, die Köln mit Trier verband und bis zum Mittelmeer führte. An dieser Straße und in Nähe der geplanten Kanalarbeiten lag ein römisches Landgut. Wie in solchen Fällen üblich, veranlasste das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege die archäologische Untersuchung der Trasse.