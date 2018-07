Die Krabbenwanderung - ein Roman unserer Zeit

Karosh Taha liest aus ihrem staunenswerten Debütroman in der Bibliothek

Heldin und Ich-Erzählerin der „Krabbenwanderung“ ist die 22-jährige Sanaa, die studieren und voran kommen möchte, die aber von ihrer desolaten Familie gefordert wird: vom Vater, der meist auf dem Sofa liegt, der fern sieht und sich die Arme krabbenrot kratzt; von der Mutter, die im fremden Land erstarrt ist, schwermütig zu werden scheint und den Mond anbetet; schließlich von der Tante, die als Sittenwächterin die Hochhaus-Existenz zu wahren sucht. Doch Sanaa kämpft, um ihre Selbstständigkeit, um ihre Zukunft, also um ihr Leben. Dazu gehört das Studium und auch ihr Protest gegen Keuschheitsgebote. So hat sie neben ihrem Freund noch einen Liebhaber. Das Buch kennt keine Gewinner und Verlierer, sondern Menschen, die sich auf ihre Weise in der Welt behaupten wollen. Wie es auch Karosh Taha machte, die in Duisburg und Kansas Anglistik und Geschichte studierte und für ihr soziales Engagement mehrere Stipendien erhielt. Am Mittwoch ist sie in Kooperation mit dem Literaturbüro in der Zentralbibliothek zu erleben.