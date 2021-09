Legendäre Pop-Band : Abba bringt neues Album heraus – und spielt ein Konzert

Abba bei einem Auftritt im Jahr 1979. Foto: AP/Ron Frehm

London Die legendäre schwedische Pop-Band Abba bringt ein neues Album heraus und will ein gemeimames Konzert in London spielen. Dies wurde am Donnerstagend bekannt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Titel „Abba Voyage“ wurde eine Website eingerichtet, auf der es am Mittwoch hieß: „Danke fürs Warten, die Reise geht in Kürze los.“ Kurze Zeit später wurden dann Album und Konzert angekündigt. Das letzte Abba-Album erschien bereits vor 40 Jahren.