Sänger aus Dormagen : Ahmed Zou bringt neues Album heraus

Dormagen Der Sänger Ahmed Benzouita aus Dormagen will mit seiner Musik nun auch in Deutschland Fuß fassen. Die letzten Jahre verbrachte er in London.

Als Benzouita schließlich sein Abitur abschloss, entschied er sich dazu, tatsächlich in der Musikbranche einzusteigen. Er nahm Unterricht am bekannten RomaNEum in Neuss, wo er sich akribisch auf die Aufnahmeprüfung für eine Universität in London vorbereitet. „Dort war ich eineinhalb Jahre und habe die Zeit auch gut genutzt. Ich hatte Gesangs- und Gitarrenunterricht und konnte mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereiten, die ich absolvieren musste, um Musik in London studieren zu können.“ Benzouita hatte sich bewusst für London entschieden, da er schon einige Bekannte hatte, die in London lebten und studierten. Nachdem er schließlich seine Prüfung bestand, reiste er in die englische Hauptstadt, wo er sein Studium absolvierte. Wegen der Corona-Pandemie kehrte er nach über drei Jahren zurück nach Deutschland. Nun möchte er die Zeit nutzen, um seine Reichweite zu vergrößern und auch in Deutschland Fuß zu fassen. „Die Trends in Deutschland sind etwas anders als in England. Ich möchte zwar mit den aktuellen Trends gehen, aber gleichzeitig auch meine eigene persönliche Note in meiner Musik finden und hervorheben.“