Kulturtipps zum Wochenende : Das Paradies liegt nur 16 Minuten neben der Autobahn

Oase zum Schwimmen, Schmausen, Wandern: der Deininger Weiher im Süden von München. Foto: Christiane Keller

München Wer mit dem Auto gen Süden fährt, sollte diese Abfahrt bei München kennen. Der Deininger Weiher ist eine Oase Oberbayerns. Wer sich langsamer fortbewegt, kann sich einem Hirnforscher aus Dublin anvertrauen. Außerdem: hochemotionale Klaviermusik von Leos Janacek.

Eine Oase nahe der Münchner Ostumfahrung

Für den mobilen Menschen, der mit dem Auto unterwegs ist, gibt es neuralgische Punkte, vor denen ihm graut. Der Elbtunnel. Das Kamener Kreuz. Der Albaufstieg am schwäbischen Aichelberg. Und dann die Mutter aller Plagen: die vom Verkehrshinweis auf „Bayern 3“ täglich zum national relevanten Schrecken erklärte Münchner Ostumfahrung (A 99). Hat sich je ein Mensch auf diese Strecke zwischen Garching und Brunnthal gefreut? Nein, niemand liebt sie, jeder hasst sie.

Dabei kann man diesen Bereich zu einer angenehmen, ja herrlichen Etappe planen. Man legt sie als Höhepunkt der Urlaubsanreise fest, verlässt die Autobahn an der Abfahrt Hofoldinger Forst und ist in 165 Minuten am Deininger Weiher. Das ist ein Moorsee in einer geradezu paradiesischen Lage, der sich wegen seiner geringen Tiefe rasch erwärmt und zum Baden einlädt: Es ist gesetzlich erlaubt. Ein Rundweg um den See führt einen in die grüne Natur, und wer Lust auf eine lauschige Brotzeit oder ein opulenteres Mahl bekommt, der kann sich am „Waldhaus Deininger Weiher“ auf der windgeschützten Terrasse niederlassen. Schöner kann man in Bayern nicht schmausen. Das funktioniert auch im Winter, dann aber darf man sportlichen Artisten beim Eisstockschießen oder Curling zuschauen.

Ein kurzes, aber gehaltvolles Video zeigt uns auch die Umgebung. In der Nähe, ebenfalls in der Gemeinde Kleindingharting, liegt als höchster Punkt der Umgebung die Ludwigshöhe (690 Meter über dem Meeresspiegel). Sie ist nach König Ludwig II. benannt, der kurz vor seinem Tod eine Sommerresidenz auf der Anhöhe bauen lassen wollte. Die Allee dazu wurde bereits angelegt, gebaut wurde das Schloss aber nie. Der imperiale, atemberaubende Ausblick reicht von den Chiemgauer bis zu den Ammergauer Alpen.

Jetzt werden manche sagen: So etwas Schönes haben wir doch auch bei uns, etwa die Süchtelner Höhen oder den Borner See. Das stimmt. Nur liegen beide nicht an der Münchner Ostumfahrung.

Wenn Ideen beim Gehen entstehen

Bietet der Deininger Weiher für Autofahrer eine willkommene Verschnaufpause, so muss man ihn irgendwann auch wieder verlassen. Hierbei gilt: Der Weg ist das Ziel. Diese ziemlich ausgelutschte Theorie hat der irische Neurowissenschaftler Shane O`Mara, der ein enthusiastischer Verfechter des Gehens und des Spaziergangs ist, auf ein geistreiches Fundament gestellt. Soeben hat er ein neues Buch vorgelegt, es heißt „Das Glück des Gehens“ und ist sozusagen die wissenschaftliche Antwort auf Haruki Murakamis „Wovon ich rede, wenn ich vom Laufen rede“. Für O’Mara ist das Gehen nicht nur ein sinnlicher Akt (sofern es mindestens 16 Minuten von einer lärmenden Autobahn entfernt stattfindet). Es ist auch ein orthopädisch perfektes Hilfsmittel für die Entwicklung von Ideen und für die Schärfung von Zusammenhängen.

Die Kernthese (nicht neu, aber trotzdem richtig und wichtig) lautet: Stehen ist besser als Sitzen, Gehen besser als Stehen. Einleuchtend ist O’Maras metaphorisch geweitete Theorie, dass die Gedanken nie so viel Freiheit besitzen wie beim Gehen. In wechselnden Landschaften werden sie neu definiert, gehärtet – oder verworfen (Shane O´Mara: „Das Glück des Gehens. Was die Wissenschaft darüber weiß und warum es uns so guttut“; aus dem Englischen übersetzt von Hainer Kober, Rowohlt, Hamburg 2020, 256 Seiten, 22 Euro).

Eine musikalische Reise in die eigene Biografie

Manchmal ist das Reisen beschwerlich, wenn die Wege nicht im besten Zustand sind. Wenn diese Wege aber der eigene Lebenslauf sind, dann wird die Sache persönlich. Für eine solche Unwegsamkeit gibt es in der Musik ein wunderbares Beispiel: den Klavierzyklus „Auf verwachsenem Pfad“ des tschechischen Komponisten Leos Janacek. In ihm „sind längst vergangene Erinnerungen enthalten. Sie sind mir so lieb, dass ich sie wohl nie vergessen werde“, schrieb Janácek in einem Brief von 1912. Der Klavierzyklus enthält Erinnerungen an Abschiede, an Liebes- und Schlaflieder, an Verbitterung und Enttäuschung, Weinen, an einen endgültig weggelegten Brief, bis zu einer Vorahnung des Todes, nämlich das Schreien eines Käuzchens in der letzten Nummer. Janácek war damals in einer schwierigen Situation. Als er seinen berühmten Klavierzyklus beendet hatte, war seine Ehe kaputt, war seine geliebte Tochter gestorben – und in der Musikwelt Prags wurde er als Provinzkomponist belächelt. Dieser Klavierzyklus war eine Form der Selbsttherapie als Autopoesie: ergreifend authentisch und überwältigend in der Knappheit der Sprache.