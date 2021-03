Erster schwarzer Bond-Bösewicht : Schauspieler Yaphet Kotto mit 81 Jahren gestorben

Yaphet Kotto spielte nicht nur in „James Bond“ sondern auch in „Aliens“ mit. Foto: picture alliance / United Archives/DPA

Los Angeles Der US-Schauspieler Yaphet Kotto, der als erster Schwarzer den Bösewicht in einem James-Bond-Film spielte, ist im Alter von 81 Jahren gestorben.

Kottos Frau Sinahon Thessa hatte am Montag im Online-Netzwerk Facebook den Schauspieler als "eine Legende" beschrieben. "Du hast den Bösen in manchen Deiner Filme gespielt, aber für mich und auch für viele andere bist Du ein wahrer Held."

Kotto war in New York als Sohn eines Einwanderers aus Kamerun und einer US-Armeekrankenschwester zur Welt gekommen. Sein Debüt als professioneller Schauspieler gab er 1960 in dem Shakespeare-Drama "Othello". 1973 spielte er im Bond-Film "Leben und sterben lassen" den Diktator Dr. Kananga und erntete für seine Darstellung viel Lob. 1979 spielte er den Chef-Techniker Dennis Parker in "Alien", 1987 war er an der Seite von Arnold Schwarzenegger in dem Thriller "Running Man" zu sehen.