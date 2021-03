„I care a lot“ bei Netflix : Wie aus dem Hitchcock-Universum

Rosamund Pike gibt eine umwerfende Vorstellung in dem Netflix-Film „I care a lot“. Schwarzer Humor und ein gut aufgelegtes Ensemble machen die Produktion sehenswert.

„Ich will nur helfen“, sagt Marla Grayson (Rosamunde Pike) und versucht, dabei so herzlich wie möglich zu gucken, was der kühlen Blonden nur schwerlich gelingt. Mit ihrer Masche überzeugt sie den gutmütigen Richter und hat aus ihrem Vormundschaftsmodell ein angesehenes Business mit mehreren Angestellten gemacht. Die von ihr gemolkenen „Cashcows“ hängen als Fotos an der Wand ihres Büros: meist alleinstehende Senioren, denen per Gerichtsbeschluss bescheinigt wird, dass sie nicht mehr allein leben können und einen Vormund benötigen. Sie landen im Heim, werden mit Tabletten sediert, während ihr Besitz zu Geld gemacht wird.