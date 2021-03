Filmpreis-Verleihung : Streamingdienste sind die Gewinner der Oscar-Nominierungen

Analyse Der Netflix-Film „Mank“ hat die meisten Oscar-Nominierungen bekommen. Chadwick Boseman könnte posthum einen Oscar gewinnen. Und freuen dürfen sich bereits jetzt die Streamingdienste.

Zum ersten Mal in der fast 100-jährigen Geschichte der Oscars sind zwei Frauen in der Kategorie Regie nominiert worden. Chloé Zhao ist mit ihrer Produktion „Nomadland“ im Rennen, Emerald Fennell für ihr Debüt „Promising Young Women“. Sie konkurrieren mit David Fincher („Mank“), Thomas Vinterberg („Another Round“, der auch als bester internationaler Film nominiert ist) und Lee Isaac Chung („Minori“). Bisher wurden überhaupt nur fünf Frauen für einen Regie-Oscar nominiert: Lina Wertmüller, Jane Campion, Sofia Coppola, Kathryn Bigelow und Greta Gerwig. Nur einmal gewann tatsächlich eine Regisseurin: Kathryn Bigelow mit „The Hurt Locker“ im Jahr 2010.

Die Oscar-Nominierungen wurden am Montagmittag nach einem turbulenten Jahr für die Filmindustrie veröffentlicht. Die Preise sollten eigentlich längst vergeben sein, wegen der Pandemie wurde die Verleihung jedoch um zwei Monate verschoben: Sie findet nun am 25. April statt. Außerdem änderte die Academy ihre Bedingungen: Weil die Kinos kaum öffnen konnten, wurde die Regel, dass Produktionen auf der großen Leinwand zu sehen sein müssen, ausgesetzt.

Lesen Sie auch Verleihung im Zeichen der Corona-Pandemie : Alle wichtigen Infos rund um die Oscars 2021

So sind denn auch besonders viele Produktionen von Streaming-Diensten als Bester Film nominiert. Von Netflix etwa „The Trial of the Chicago 7“ und „Mank“, der mit insgesamt zehn Nennungen die meisten Nominierungen erhielt. Von Amazon „Sound of Metal“, von HBO Max „Judas And The Black Messiah“ und von Hulu „Nomadland“. Die beiden letztgenannten Filme hatten ursprünglich im Kino ihr Publikum finden sollen, wurden aber von mehr Menschen online als im Kinosaal gesehen. Außerdem im Rennen: „The Father“, „Minari“ und „Promising Young Women“.

Der im August 2020 im Alter von 43 Jahren gestorbene Schauspieler Chadwick Boseman wurde posthum als bester Hauptdarsteller in der Netflix-Produktion „Ma Rainey’s Black Bottom“ nominiert. Im Vorfeld hatten Beobachter sogar damit gerechnet, dass er außerdem als Nebendarsteller aufgeführt werden könnte. Aber seine Vorstellung in Spike Lees „Da 5 Bloods“ blieb ohne Erwähnung. Bei den Hauptdarstellern sind außer Boseman noch Riz Ahmed („Sound Of Metal“), Steven Yeun („Minari“), Gary Oldman („Mank“) und der 83 Jahre alte Anthony Hopkins („The Father“) nominiert.

Fünf Jahre nach der Anti-Diskriminierungskampagne „Oscars So White“ sind unter den zehn Nominierten bei den Hauptdarstellerinnen und Hauptdarstellern fünf People of Colour. Viola Davis ist bereits zum vierten Mal nominiert, nun für ihren Auftritt in „Ma Rainey’s Black Bottom“. 2017 gewann sie den Oscar für „Fences“. Sie tritt jetzt gegen Carey Mulligan („Promising Young Women“), Frances McDormand („Nomadland“), Andra Day („United States vs. Billie Holiday“) und Vanessa Kirby („Pieces Of A Woman“) an.

Als beste Nebendarstellerinnen wurden Glenn Close („Hillbilly Elegy“), Olivia Colman („The Father“), Amanda Seyfried („Mank“), Youn Yuh-jung („Minari“) und Maria Bakalova („Borat 2“) nominiert. Chancen auf den Oscars für den besten Nebendarsteller haben Paul Raci („Sound Of Metal“), Sacha Baron Cohen („The Trial Of The Chicago 7“), Daniel Kaluuya („Judas And The Black Messiah“), Leslie Odom jr. („One Night in Miami“) und Lakeith Stanfieds („Judas And The Black Mesiah“).