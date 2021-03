„Waffel und Mochi“ bei Netflix : Michelle Obama kocht jetzt mit Puppen

Michelle Obama mit der Biene Busy, Waffel und Mochi. Foto: AP/Adam Rose

Die frühere First Lady der USA tritt in der neuen Netflix-Serie „Waffel und Mochi“ auf. Sie will Kinder von gesünderer Ernährung überzeugen. Das ist charmant und liebevoll gemacht. Aber auch ein bisschen elitär.

Die Geschichte beginnt in einer eisstarren Welt, in der es zum Frühstück, als Mittagessen und beim Abendbrot immer nur Eiswürfel gibt. Mochi lebt hier, ein rosafarbener japanischer Reiskuchen mit Augen und Mund. Und Waffel, ein hellblaues Flausch-Wesen, das sprechen kann und einen Schal trägt. Beide sind niedlich, sehr sogar, aber doch nicht glücklich: Sie haben es nämlich satt, jeden Tag Tiefkühlkost zu essen. Als vor ihrem Haus ein Lieferwagen mit frischem Gemüse eine Panne hat, nutzen sie die Chance, krabbeln auf die Ladefläche und lassen sich nach New York bringen. Dort bewerben sie sich in einem Biomarkt um einen Job. Dabei lernen sie die Besitzerin kennen, die sehr nette und ein bisschen steife Mrs. O. Und die wurde vor ein paar Jahren in einer anderen Rolle zum Weltstar.

„Waffel und Mochi“ heißt die Kinderserie, die die frühere First Lady Michelle Obama gemeinsam mit ihrem Mann, Ex-Präsident Barack Obama, für Netflix produziert hat. Um gesunde Ernährung geht es darin, und gleich die erste Folge macht aus der Frische eine Sensation: Als Waffel ihre erste Tomate probiert, erstarrt sie, wie man erstarren würde, wenn man die Beatles noch mal live erleben könnte: Genuss in Zeitlupe. Immerhin tritt dann gleich eine Trickfilm-Ausgabe des Popstars Sia auf, und sie singt ein Lied, das eine genaue Zustandsbeschreibung aus dem Leben einer Tomate enthält: „I’m A Fruit.“

Info Ab sofort bei Netflix Serie Zehn Folgen von jeweils einer halben Stunde Länge sind ab sofort bei Netflix zu sehen. Buch Michelle Obama hat ihre Autobiografie „Becoming“ kürzlich in einer Version für junge Leserinnen veröffentlicht. „Erzählt für die nächste Generation“ lautet der neue Untertitel (cbj, 20 Euro).

Michelle Obama spricht nun also mit Puppen, und das ist nur konsequent, denn bereits während ihrer Zeit im Weißen Haus trat sie in der „Muppet Show“ auf. Schon damals setzte sie sich zudem für gesunde Ernährung ein und unterstützte die Kampagne „Let’s Move“, um vor den Gefahren von Übergewicht und zu langem Sitzen zu warnen. Und eines der ersten Projekte, die ihre Produktionsfirma „Higher Ground“ an Netflix verkaufte, war diese Kindersendung. Zwei Jahre dauerte die Entwicklung.

Die zehn Folgen sind ein charmantes Erlebnis. Michelle Obama wirkt auf sympathische Weise ungelenk, wenn sie schauspielert und tanzt. Sie ist hier im Grunde rum um die Uhr damit beschäftigt, Pflanzen zu wässern und Mütterlichkeit präsidial wirken zu lassen. Für das Management ihres Supermarkts, fürs Tagesgeschäft also, hat sie einen Assistenten: eine leicht hochnäsige und bebrillte Biene, die meistens mies drauf ist - vielleicht, weil eine lange Krawatte ihren Hals abschnürt.

Mochi und Waffel reisen jedenfalls im Auftrag Obamas in einem fliegenden Gefährt um die Welt. Sie treffen Köche, mit denen sie Gazpacho und Nudelgerichte zubereiten. Kinder aus vielen Ländern kommen zu Wort, Stars wie die Schauspielerin Rashida Jones oder Gaten Matarazzo aus „Stranger Things“ treten auf, und zwischendurch gibt es animierte Einlagen, in denen eine friedliche Welt mit viel Olivenöl und Salz, aber wenig Zucker gezeichnet wird. Irgendwann ruft dann noch jemand den Satz: „Hör immer auf dein Gemüse, iss deine Eltern mit Waffel und Mochi.“

Die Serie ist gut gemeint und liebevoll gemacht, aber doch auch sehr elitär. Sie läuft bei einem Streamingdienst, den man bezahlen muss und richtet sich an Kinder, die die Wahl haben: frisches Essen oder Tiefkühlkost? Das ist eine Welt in Pastelltönen, die Didaktik wird instagramfreundlich verpackt. Das Kochen findet gerne open air in paradiesischen Gärten statt, sogar das Basilikum scheint wohlig zu seufzen, wenn es gepflückt und auf die Creste Di Gallo gegeben wird.

Wohlfühl-TV mit Auftrag also, aber das ist ja nichts Schlechtes. Tatsächlich führt dieses Format vor, wie leicht es sein kann, Frisches zu kochen. Alle Gerichte kann man rasch nachmachen, die Pasta mit kandierten Tomaten etwa. Es hat also praktischen Wert, was dort vorgeführt wird. Außerdem vermittelt es ein neues Erleben des Gewohnten: das Staunen über das als selbstverständlich Erachtete. Zum Abschluss jeder Folge verleiht Michelle Obama als Belohnung für Mühe und Auffassungsfreude ein Abzeichen an Mochi und Waffel. Man spürt, dass sie darin Übung hat.

Die Obamas verfolgen nun weiter ihre Mission. Sechs Formate haben sie bereits an Netflix verkauft. 2019 erschien mit „American Factory“ ihr erster Film. Die Doku über die Schließung einer Autofabrik im US-Staat Ohio und die sozialen Folgen für die Mitarbeiter wurde mit dem Oscar ausgezeichnet. Das nächste soll schon in Vorbereitung seine: der Spielfilm „Exit West“ nach der Buchvorlage des pakistanischen Schriftstellers Mohsin Hamid. Es handelt von einem Liebespaar auf der Flucht vor einem Bürgerkrieg. Eine Rolle übernimmt der soeben für den Oscar nominierte britische Musiker und Schauspieler Riz Ahmed.