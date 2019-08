Nach den Oscars : Emmys werden dieses Jahr ohne Gastgeber ausgestrahlt

New York Nach den Oscars wird in diesem Jahr auch die Verleihung der TV-Preise Emmys ohne Gastgeber über die Bühne gehen. Das ist der Grund.

„Es gab Namen, die im Gespräch waren, aber es wurde ein Fazit gezogen, dass in diesem Jahr, wenn so viele Shows zu Ende gehen, die Zeit besser für diese genutzt wird“, sagte Charlie Collier, Chef von Fox Entertainment, US-Medienberichten zufolge am Mittwoch bei einer Veranstaltung der Television Critics Association. Fox Entertainment strahlt die Emmy-Gala am 22. September aus. „Wir werden ohne Gastgeber sein, um mehr Zeit zu haben, diese Shows zu ehren.“ Dabei handelt es sich unter anderem um Erfolgsserien wie „Game of Thrones“, „Veep“ und „The Big Bang Theory“.