Berlinale 2020 : Lars Eidinger weint über Hass in der Gesellschaft

Bei einer Pressekonferenz während der diesjährigen Berlinale nannte der Schauspieler die Gesellschaft missgünstig und vergiftet. Dabei traten ihm Tränen in die Augen.

Lars Eidinger hat Gefühle gezeigt und zeigt sich bestürzt darüber, wie tief der Hass in die deutsche Gesellschaft eingesickert ist. Bei einer Pressekonferenz während der Berlinale zum Nazi-Drama „Persian Lessons“ sagte er: „Ich finde, unsere Gesellschaft ist so dermaßen vergiftet, was Hass und Missgunst angeht.“ Das sei umso tragischer, wenn man selbst versuche, Liebe in die Welt zu tragen und dafür nur Hass als Antwort bekomme. Dafür gab es Applaus von den versammelten internationalen Journalisten. Eidinger, der in zwei Filmen jeweils mit einer Hauptrolle bei der Berlinale vertreten ist, war gefragt worden, was ihn antreibe, so viel zu arbeiten. Es gehe ihm in seiner kreativen Arbeit darum, seinen Platz in der Gesellschaft zu finden, sagte er, das empfinde er nur gerade als sehr schwierig, „weil ich das Gefühl habe, dass die Gesellschaft sehr vergiftet ist.“ Der Schauspieler rang bei seinem Statement nach Worten, und es traten ihm Tränen in die Augen.