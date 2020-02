70. Berlinale startet : Eröffnungsgala zu Berliner Internationalen Filmfestspielen

Berlin Starauflauf in Berlin: Am Donnerstagabend startete die Berlinale mit dem Eröffnungsfilm „My Salinger Year“. Deutsche und internationale Stars liefen über den roten Teppich.

Die 70. Berliner Filmfestspiele sind mit einer Gala im Berlinale Palast der Stadt eröffnet worden. Dabei sollte nach Angaben des Festivals auch der Opfer des mutmaßlich rechtsextremen Mordanschlags von Hanau gedacht werden. Am Vorabend der Filmfestspiele hatte ein Mann im hessischen Hanau nahe Frankfurt am Main nach Polizeiangaben in zwei Shisha-Bars neun Menschen erschossen. Die Polizei fand den mutmaßlichen Täter und dessen Mutter danach tot in deren Wohnung.