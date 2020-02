Internationale Filmfestspiele Berlin : Johnny Depp beschwört auf der Berlinale die Kraft des Kinos

Belrin Kino habe die Kraft, Missstände darzustellen, findet Hollywoodstar Johnny Depp. Auf der Berlinale stellte er seinen neuen Film vor.

Hollywoodstar Johnny Depp (56) sieht seinen neuen Film „Minamata“ über die Massenvergiftung mit Quecksilber in einer japanischen Kleinstadt als eine der wichtigsten Arbeiten seiner Karriere. „Das war eine Geschichte, die erzählt werden musste“, sagte Depp („Fluch der Karibik“) am Freitag bei der Vorstellung des von ihm mitproduzierten Films auf der Berlinale. In seiner Rolle als Fotograf W. Eugene Smith (1918-1978) sei ihm deutlich geworden, welche Kraft das Kino haben kann, um soziale und politische Missstände darzustellen und vielleicht so „den Menschen die Augen zu öffnen“.