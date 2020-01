„Das ist kein Kostüm“ : Schauspieler Lars Eidinger wehrt sich nach Werbefotos vor Obdachlosenlager

München Ist es pietätlos, mit einer Luxus-Tasche, die aussieht wie eine Aldi-Einkaufstüte, vor Obdachlosen zu posieren? Lars Eidinger hat es gemacht, kassierte mächtig Ärger und setzt sich jetzt zur Wehr.

Schauspieler Lars Eidinger hat sich gegen Kritik an seinem umstrittenen Foto mit einer Luxustasche vor einem Obdachlosenlager verteidigt. Er inszeniere sich nicht als Obdachloser, sagte er der „Süddeutschen Zeitung“ (Donnerstag). „Das ist meine ganz normale Kleidung, so laufe ich immer rum, das ist kein Kostüm.“ An dem Nachtlager für Obdachlose komme er jeden Tag vorbei.

Die Bilderserie sei spontan entstanden, ohne Inszenierung, betonte Eidinger. „Das ist eine Hommage an den Alltag und keine ästhetische Ausbeutung von Prekariarität, wie geschrieben wurde.“ In seiner Kunst gehe es nicht um Moral. „Ich lebe in dem Widerspruch, dass ich privilegiert bin und jeden Tag auf dem Weg durch die Stadt Menschen in Not sehe. Ich bin nicht der Einzige, der in diesem Widerspruch lebt.“