Cannes: Festspiele in Cannes im Zeichen der Me-Too-Debatte

Cannes Die stärkste emotionale Reaktion ging von einer Schauspielerin aus, die im Wettbewerb des Filmfestivals von Cannes gar nicht angetreten war. Die Italienerin Asia Argento sollte den Darstellerinnenpreis mitvergeben, feuerte aber statt der abgelesenen Laudatio ein Statement ab: "1997 bin ich von Harvey Weinstein hier in Cannes vergewaltigt worden. Ich war 21 Jahre alt. Das Festival war sein Jagdrevier", begann die zierliche Schauspielerin mit Furor ihre Rede. Die Zuhörer waren schockiert.

Wut und Aufregung spürte man jedem ihrer Worte an, die sie direkt an das Publikum im Palais Lumiere richtete: an die, die Weinstein lange gedeckt hätten, und an die, die für ihr verbrecherisches Verhalten gegen Frauen noch nicht zur Verantwortung gezogen worden seien. "Wir werden euch nicht mehr davonkommen lassen", drohte sie. Der donnernde Applaus, der darauf folgte, klang fast so, als wollte er das eben Gehörte eher übertönen als es gutheißen. Die von Argento erhobenen Vorwürfe sind seit Beginn des Weinstein-Skandals bekannt und werden vom Angeklagten bestritten, trotzdem wirkte die Anspannung nach dem Auftritt lange nach: Die Vergabe der Palmen verlief wie in gedämpften Tönen.