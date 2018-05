"SZ" trennt sich von Dieter Hanitzsch - Streit um Karrikatur

Frankfurt/M. Die „Süddeutsche Zeitung“ zieht personelle Konsequenzen und beendet wegen einer als antisemitisch kritisierten Karikatur ihre jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Zeichner Dieter Hanitzsch.

Das bestätigte Chefredakteur Wolfgang Krach dem epd am Donnerstag in München. Krach hatte sich zuvor bereits für die Karikatur entschuldigt, die vor allem im Netz zu heftigen Diskussionen geführt hatte. Hanitzsch wollte sich indes nicht entschuldigen. Mit dem Fall beschäftigt sich auch der Deutsche Presserat.

Als Grund für die Beendigung der Arbeit mit Hanitzsch gab die SZ-Chefredaktion „unüberbrückbare Differenzen“ an „darüber, was antisemitische Klischees in einer Karikatur sind“. Diese hätten sich nicht nur in der veröffentlichten Karikatur selbst, sondern auch in Gesprächen mit Hanitzsch gezeigt. Die „Süddeutsche“ werde ihre redaktionsinternen Abläufe bei der Veröffentlichung von Karikaturen überprüfen und gegebenenfalls verändern, kündigte Krach an. Zunächst hatte das „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ über das Ende der Zusammenarbeit der Zeitung mit Hanitzsch berichtet.