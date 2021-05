Pfingsten in Moers : Moers Festival läuft nur digital

Moers Die Jubiläumsausgabe des Moers Festivals muss ohne Publikum stattfinden. Trotz zahlreicher Lockerungen in den unterschiedlichsten Bereichen bleiben Festivals weiterhin untersagt, teilt die Moers Kultur GmbH mit.

Die ab sofort in Kraft tretende neue Coronaschutzverordnung macht es endgültig: Auch die 50. Jubiläumsausgabe des Moers Festivals kann, wie bereits im vergangenen Jahr, nicht mit physisch anwesendem Publikum stattfinden. Trotz zahlreicher Lockerungen in den unterschiedlichsten Bereichen bleiben Festivals weiterhin untersagt. Das teilte das Festivalteam am Donnerstag in einer Pressemitteilung mit.