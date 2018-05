Moers: Free-Jazz-Fanfaren lassen Moers vibrieren

Moers Das Musikfest begeisterte mit Konzerten von Peter Brötzmann und Sebastian Gramss.

Die Musik gab in Moers zu Pfingsten den Weg vor. Wohin man sich auch treiben ließ, ob in die Kirchen, in die Kunstgalerie, in den Schlosspark oder in die Konzerthalle am Stadtrand, es war eine Begegnung mit Gegensätzen: Jazz traf auf Elektro, Experimentelles auf Folklore, Improvisation auf Folk. Tim Isfort, im zweiten Jahr künstlerischer Leiter des Moers Festivals, hat die Stadt dieses Jahr noch mehr zur Bühne für die Spielarten der aktuellen Musik gemacht. Während die US-Band Talibam! mit Saxofonklängen und Schlagzeug-Rhythmen die Luft in der Konzerthalle zum Vibrieren brachte, sang draußen das Vokalorchester NRW a capella. Im Schlosshof schwelgte einer der Großen der improvisierten Musik musikalisch in Erinnerungen - und viele Zuhörer mit ihm: Saxofonist Peter Brötzmann, Musiker der ersten Stunde, gab ein umjubeltes Solo an dem Spielort, an dem 1972 die erste Festival-Ausgabe zelebriert wurde.