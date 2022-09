„Missa Miniatura“ mit Elina Albach : Gewissheiten gibt es nicht mehr

Die Cembalistin Elina Albach führte in der Johanneskirche ein Konzentrat von Bachs h-Moll-Messe auf: gekürzt auf rund 100 Minuten, radikal beschränkt auf sechs Gesangssolisten und sieben Musiker.

Große Werke der Barockmusik auf ein kleines Format einzudampfen, ist eine Spezialität der Cembalistin Elina Albach. Die 1990 in Berlin geborene Künstlerin ist in der Kirchenmusik ebenso zu Hause wie in zeitgenössischen Tonwelten. Ihre auf ein Trio reduzierte Version von Bachs Johannespassion, während des ersten Corona-Lockdowns in der leeren Leipziger Thomaskirche aufgezeichnet, erregte weithin Aufsehen.