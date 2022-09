Großes Konzert am Sonntag : Glanzvolle Musik der Familie Bach

Krefeld Das große Magnificat von Bach-Sohn Carl Philipp Emanuel steht im Mittelpunkt des Abends mit der Emmaus-Kantorei. Und ein bisschen Vivaldi gibt es außerdem.

Man darf ruhig von einem Familienkonzert reden. Allerdings von einem der besonderen Art. Denn im Mittelpunkt steht die hochmusikalische Familie Bach. Das Oberhaupt Johann Sebastian gibt allerdings nicht das Motto vor, sondern sein Sohn Carl Philipp Emanuel Bach mit seinem „Magnificat“. Das bildet den Höhepunkt des Chor- und Orchesterkonzerts, das am Sonntag, 18. September, um 18 Uhr in der Friedenskirche am Luisenplatz beginnt.

20 Kinder hat Bach gehabt, nur zehn erreichten das Erwachsenenalter. Sein ältester und bekanntester Sohn ist Carl Philipp Emanuel. Sein „Magnificat“, das Hauptwerk des Abends, ist „geprägt vom empfindsamen Stil und weist schon auf die Klassik hin“, so Pfeifer. „Die Tonsprache dieses neuen Stils ist subjektiv gefühlsbetont, die Melodiephrasen sollen den Hörer unmittelbar und direkt berühren. So bieten die Arien den Solistinnen und Solisten viele Entfaltungsmöglichkeiten.“ Mit der großen Amen-Fuge am Ende zeige der Komponist deutlich, was er bei seinem Vater gelernt habe. Pfeifer weiß um die Herausforderung für jeden Chor. „Wir freuen uns darauf“, sagt er.