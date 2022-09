Kulturtipps zum Wochenende : Schräge Typen auf den Spuren von James Bond

Wer schräge Typen mag und dazu Agentenfilme, findet hier den passenden Filmtipp. Und in einer neuen Wissensshow kann man Phänomene unseres Alltags erkunden und etwas über Homöopathie lernen.

Mögen Sie James Bond? Und vielleicht den einen oder anderen Film von Regisseur Quentin Tarantino? Dann sollten Sie sich die Reihe „Kingsman“ unbedingt anschauen. Drei Filme gibt es davon bisher, sie entstanden alle nach der Vorlage der gleichnamigen Comics. Die Kingsman sind eine private Geheimdienst-Organisation, eine Art verborgener CIA, der einst von englischen Adelshäusern gegründet wurde, um das Land zu beschützen. Im Mittelpunkt der Geschichten stehen zunächst der junge Nachwuchs-Agent Eggsy (Taron Egerton) und sein Mentor und Mitausbiler Harry Hart (Colin Firth). Als Basislager dient ein edles Schneidergeschäft, das die Agenten entsprechend ausstaffiert: Als trickreiche Accessoires à la James Bond dienen den Gentlemen im Maßanzug etwa Lackschuhe mit eingebauten Messerspitzen oder Schirme, die es in sich haben. Aber natürlich kommen auch die Agenten im Edelzwirn nicht um handfeste Waffen herum, um das Böse auf dieser Welt zu bekämpfen. Ein schräg-skuriller Agentenfilm für Filmfans, die englischen Humor mögen und auch mal Blut sehen können. Bisher zu sehen gibt es drei Kingsman-Filme (etwa bei Disney Plus), beginnen sollte man unbedingt mit Teil I: The Kingsman – The Secret Service.