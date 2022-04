Konzern veröffentlicht Quartalszahlen : Twitter meldet deutlichen Nutzer-Zuwachs - und kassiert alle Prognosen

San Francisco Während das Übernahmeangebot von Elon Musk im Raum steht, hat der Kurznachrichtendienst Twitter seine Quartalszahlen veröffentlicht. Binnen drei Monaten konnten 14 Millionen neue Nutzer hinzugewonnen werden.

Twitter hat vor der Übernahme-Attacke von Tech-Milliardär Elon Musk den stärksten Zuwachs bei der Nutzerzahl seit Jahren verzeichnet. Der Online-Dienst kam im ersten Quartal auf 229 Millionen täglich aktive Nutzer, die in hauseigenen Apps oder der Web-Version Werbung zu sehen bekommen. Das war ein Plus von gut 14 Millionen binnen drei Monaten, wie aus am Donnerstag veröffentlichten Zahlen hervorging.