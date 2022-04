Impftermine im Seidenweberhaus : 269. Todesfall – 74-jähriger Krefelder stirbt an Corona

Krefeld Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 515,3 an.

Einen weiteren Corona-Todesfall meldet das städtische Gesundheitsamt. „Die Person wurde 74 Jahre alt, lebte nicht in einem Heim. Der Impfstatus ist unbekannt, ebenso liegen zu Vorerkrankungen keine Informationen vor“, so ein Sprecher der Verwaltung. 269 Personen sind in Krefeld im Zusammenhang mit der Pandemie bisher verstorben. 178 neue Corona-Infektionen verzeichnet das Amt am Donnerstag, 28. April (Stand: 0 Uhr), im Vergleich zum Vortag. Bisher sind insgesamt 61.911 Erkrankungen gemeldet worden. Als genesen werden 59.641 Krefelder gemeldet, am Vortag waren es 59.574. Aktuell infiziert sind 2.001 Bürger, am Vortag waren es 1.891. Die Sieben-Tage-Inzidenz, die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen, gibt das Robert-Koch-Institut mit 515,3 an. In den Kindertageseinrichtungen sind zwei neue Coronafälle bekannt geworden. 23 neue Erkrankungen melden die Schulen. In der Kliniken in der Stadt liegen aktuell 40 Krefelder mit Corona, zwei auf der Intensivstation. Eine Person muss auch beatmet werden. Die Impfung im Seidenweberhaus, Theaterplatz 1, bleibt weiterhin kostenlos. Angeboten werden Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen. Geöffnet ist das Impfzentrum montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr. Eine tägliche Übersicht aller Impfangebote in Krefeld gibt es im Internet auf der Seite http://www.krefeld.de/impfzentren-in-krefeld.