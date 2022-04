Keine täglichen Meldungen mehr : Kreis Kleve meldet Corona-Zahlen nur noch wöchentlich

Kreis Kleve Ab dem 1. Mai werden die Corona-Meldungen nicht mehr täglich veröffentlicht. Verschiedene Aspekte hätten zu der Entscheidung geführt - unter anderem habe die Inzidenz keine Relevanz mehr für Corona-Maßnahmen.

Seit nunmehr 26 Monaten informiert der Kreis Kleve täglich, später sechs Mal pro Woche über die aktuellen Corona-Zahlen im Kreis Kleve. „Auch wenn die Pandemie keineswegs vorbei ist, werden wir ab dem 1. Mai unseren Rhythmus der entsprechenden Pressemitteilungen verändern: Wir werden ab Mai einmal wöchentlich - und zwar mittwochs - über die Zahlen der vergangenen Woche kommunengenau informieren - sowohl als Pressemitteilung als auch auf unseren Internetseiten“ heißt es nun von Seiten des Kreises. Verschiedene Aspekte hätten zu dieser Entscheidung geführt: So melden seit Monaten das Landeszentrum Gesundheit NRW wie auch das Robert-Koch-Institut täglich die Zahlen für den Gesamtkreis Kleve. „Darüber hinaus hat die 7-Tage-Inzidenz des Kreises Kleve derzeit keinerlei Relevanz für lockernde oder einschränkende Corona-Schutzmaßnahmen.“ Zudem nehme man zur Kenntnis, dass auch das mediale Interesse an den Zahlen in den vergangenen Wochen deutlich nachgelassen habe. „Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes die Bearbeitung der Corona-Indexfälle verändern. Diese werden auch künftig zeitnah erfasst und die Zahlen an die übergeordneten Behörden gemeldet.“