Musk vor Übernahme : Twitters künftiger Herrscher

Düsseldorf Wenn Aufsichtsbehörden und Aktionäre zustimmen, ist die Übername durch Elon Musk perfekt. Die Aussichten, die der Käufer skizziert hat, rufen viele Kritiker auf den Plan. Ex-US-Präsident Donald Trump wird wohl nicht zurückkehren.

Eines hat Elon Musk beim Elektroautobauer Tesla gezeigt – dass er ein Unternehmen erfolgreich machen kann, was das Zahlenwerk angeht. Mehr als 5,5 Milliarden Dollar (fast 5,2 Milliarden Euro) Gewinn hat Tesla im vergangenen Jahr verdient und damit sein Ergebis mehr als versiebenfacht. Solche Steigerungsraten hätte der Nachrichtendienst Twitter auch gern. Stattdessen hat das Unternehmen, das Elon Musk jetzt für 44 Milliarden Dollar kaufen will, im vergangenen Jahr rund 220 Millionen Dollar Verlust gemacht. Erfolg sieht anders aus. Aber ist der wirtschaftliche Erfolg überhaupt das, was Musk will? Oder hat er mit Twitter andere Ziele?

Ankündigungen In der ihm eigenen Art hat der extrovertierte Musk erklärt, er wolle Twitter „besser machen als jemals zuvor“. Der neue alleinige Wortführer hat bei solchen Ankündigungen etwas von einem Zeremonienmeister, etwas von Donald Trump, für den Superlative in seiner Amtszeit der Normalfall waren. „Twitter hat außerordentliches Potenzial. Ich freue mich darauf, mit dem Unternehmen und Nutzern daran zu arbeiten, es auszuschöpfen“, so Musk mit etwas weniger Pathos. Aber wie? Der künftige Alleineigner hat von Offenlegung der Algorithmen gesprochen, von mehr Meinungsfreiheit. Aber das muss er erst einmal unterfüttern.

Strategie Was er ökonomisch auf jeden Fall vorhat: Musk will Twitter unabhängiger von Werbeeinnahmen machen. Die haben 2021 immerhin 90 Prozent der rund fünf Milliarden Dollar Umsatz ausgemacht, wie das „Wall Street Journal“ berichtet hat. Stattdessen wil Musk stärker auf Abos setzen, also beispielsweise „Twitter Blue“ verstärken, das für 2,99 Dollar pro Monat Premiumfunktionen wie „Tweet rückgängig machen“ anbietet. Ein Mosaiksteinchen, mehr nicht.

Kritiker Die Idee von der künftig höheren Meinungsfreiheit hat Musks Kritiker in Scharen auf den Plan gerufen. Deren Bandbreite reicht von der Europäischen Union über die Gewerkschaft Verdi bis hin zur Twitter-Führung. Wenn Konzernchef Parag Agrawal selbst sagt, unter Musks Führung sei die Zukunft von Twitter ungewiss, dann sagt das eine Menge aus über die Stimmung zwischen Eigner und Management. Die EU hat Musk schon aufgefordert, die Regeln des jüngst beschlossenen Digital Services Act einzuhalten, also ausreichend beispielsweise gegen Hass und Hetze, Kinderpornographie und anderes mehr vorzugehen, Verdi fürchtet „Hass und Desinformation unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit“.

Ob Musk diese Front von Bedenkenträgern hat kommen sehen? Und würden ihn Bußgelder, die nach dem EU-Katalog Twitter bei Verstößen bis zu 300 Millionen Dollar kosten könnten, überhaupt überzeugen, ihn, den 265 Milliarden Dollar schweren reichsten Mann der Welt? Er selbst hat sich als absolutistischer Verfechter der Meinungsfreiheit bezeichnet. ob er da absolut mit absolutistisch verwechselt hat, sei dahingestellt. Für Twitter-Nutzer heißt das jedenfalls, dass der Ton wieder rauer werden könnte.

Aktionäre Wirklich perfekt ist der Deal noch nicht. Zwar hat Musk das anfangs sehr skeptische Twitter-Management überzeugt, doch noch müssen erstens die Aufsichtsbehörden der Übernahme zustimmen, und zweitens die Aktionäre Ja sagen zum neuen Eigentümer. Hätte Musk die nötige Mehrheit der Anteilseigner auf seiner Seite, könnte er die restlichen Aktionäre per Squeeze out aus dem Unternehmen rausdrängen. Anders als bei uns, wo 95 Prozent Mindestbesitz notwendig sind, um die anderen Aktionäre zum Verkauf zu zwingen, ist dies in den Bundesstaaten der USA unterschiedlich geregelt. Und: Es könnten jetzt noch neue Investoren einsteigen, die Musk zwingen wollen, mehr zu zahlen als die zugesagten 54,20 Dollar je Aktie. Das kann einfach gehen, sich aber auch lange hinziehen.