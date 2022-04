Vorläufige Geschäftszahlen : Düsseldorfer Energiekonzern Uniper fährt im Quartal Milliardenverlust ein

Düsseldorf Uniper hatte auf die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 gesetzt. Deren Scheitern führt nun zu Verlusten. Einbußen im Gasspeichergeschäft will der Energiekonzern hingegen als „Ergebnisverschiebung“ verstanden wissen.

Der Energiekonzern Uniper hat im ersten Quartal einen Nettoverlust von vorläufig rund drei Milliarden Euro eingefahren. Ursache hierfür seien Einbußen im Gasspeichergeschäft und Wertabschreibungen von rund zwei Milliarden Euro insbesondere im Zusammenhang mit der vorerst gescheiterten Gaspipeline Nord Stream 2 und der russischen Tochter Unipro, teilte der Konzern am Dienstagabend mit. An seinen Jahresprognosen für ein bereinigtes Ebit von 1,0 bis 1,3 Milliarden Euro und einen bereinigten Jahresüberschuss von 800 Millionen Euro bis 1,1 Milliarden Euro halte der Konzern aber fest. Den kompletten Bericht legt Uniper am 3. Mai vor.