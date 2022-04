Kommentar : Elon Musks Kurs bei Twitter ist bedenklich

Der Multimilliardär will nach der Übernahme dem Kurznachrichtendienst wieder mehr Meinungsfreiheit verordnen. Sein Verständnis davon ist mindestens naiv, mitunter sogar fragwürdig.

Keine Frage: Die Meinungsfreiheit ist ein wichtiges Gut. Man kann es nicht hoch genug schätzen, in einer Demokratie zu leben, in der man nicht Gefahr läuft, verhaftet zu werden, wenn man die aus Herrschersicht falsche politische Meinung öffentlich vertritt. Aber: Die Freiheit zu missbrauchen, stattdessen im Internet Hass zu säen und Hetze zu verbreiten, Nutzer gezielt mit falschen Informationen zu bombardieren, ist demokratiefeindlich.

Deshalb muss man sich zumindest sorgen, wenn Elon Musk sagt, er wolle Twitter nach der am Montagabend verkündeten Übernahme für 44 Milliarden Dollar mehr Meinungsfreiheit verordnen. Das würde nicht denen helfen, die einen ernsthaften Diskurs suchen, sondern Scharfmachern., Musks Ankündigung steht in krassem Widerspruch zum jüngst beschlossenen Digital-Services-Act der Europäischen Union, der Twitter, Facebook und Co. einen verstärkten Kampf gegen Hass und Terror auferlegt. Dass Musk dazu bisher gar nichts sagt, hat entweder damit zu tun, dass er glaubt, dieses Problem sei beherrschbar. Das wäre wenigstens naiv. Oder er hält das Verbreiten kruder Verschwörungstheorien und menschenverachtender Hasstiraden gar nicht für das große Problem. Das wäre höchst bedenklich. Tweets wie jener, in dem er den kanadischen Premier Justin Tudeau in die Nähe Adolf Hitlers rückte, sprechen leider für eine mangelnde Sensibilität im Umgang mit Worten und Geschichtsbildern.