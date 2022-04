Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Mittwoch, 27. April 2022) : Nur vier Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen

Mönchengladbach Die Stadt meldet 486 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt. Gleichwohl: Auf den Intensivstationen im Stadtgebiet liegen immer weniger Corona-Patienten.

2625 Mönchengladbacher sind aktuell nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Das meldet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch, 27. April. Am Vortag lag die Zahl der Infizierten bei 2464.

Positiv entwickelt sich derzeit die Corona-Situation auf den Intensivstationen in Mönchengladbach. Laut Divi-Intensivregister werden dort aktuell (Stand: Mittwoch, 27. April, 11.18 Uhr) nur vier Covid-19-Patienten behandelt. Nicht ein Patient wird invasiv beatmet. Zum Vergleich: Am Montag und Dienstag lagen noch fünf Patienten auf hiesigen Intensivstationen, vor einer Woche (am Mittwoch, 20. April) waren es sieben und vor 20 Tagen (am Donnerstag, 7. April) waren es zwölf.