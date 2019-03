Kolumne: Der Ökonom: Kundenärger um Thermomix

Düsseldorf Ohne Vorwarnung hat Vorwerk einen neuen, leistungsfähigen Thermomix auf den Markt gebracht. Die Kunden sind dennoch nicht machtlos.

Die Wertschätzung mancher Kunden für das Allzweck-Küchengerät Thermomix trägt bisweilen religiöse Züge. Das liegt – neben den technischen Vorzügen – auch an der ausgeklügelten Marketingstrategie der Firma Vorwerk.

Bei der Markteinführung des neuen, 1359 Euro teuren Modells TM6 ist den Profis aus Wuppertal allerdings ein schwerer Fehler unterlaufen. Sie kam für die Kunden völlig überraschend, vor allem für solche, die sich noch ein 1200 Euro teures Altgerät besorgt hatten. So etwas kratzt an der Glaubwürdigkeit des Herstellers, und Kundenvertrauen ist eines der höchsten Güter in einer Marktwirtschaft.