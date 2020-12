Einkommensverluste : Corona verstärkt die Ungleichheit

Die Verteilung verändert sich, doch Staatseingriffe verhindern, dass das zum Problem wird. Eine Vermögens­steuer, wie Olaf Scholz sie nun fordert, ist unnötig und schädlich.

Die Corona-Krise trifft nicht alle gleich hart: Wer ein Haus mit Arbeitszimmer hat, kann Homeoffice und Homeschooling leichter vereinbaren als die Familie in der Drei-Zimmer-Wohnung. Wer im öffentlichen Dienst arbeitet, hat anders als Gastronomen und Künstler keine Existenzsorgen. Auch in den Zahlen schlägt sich das bereits nieder: Der Gini-Koeffizient, mit dem Ökonomen die Ungleicheit in einem Land messen, hat sich bereits verändert, wie nun das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ermittelt hat. Für die Verteilung der Markteinkommen ist er von 0,511 im Jahr 2018 auf 0,525 im Jahr 2020 gestiegen. Dazu muss man wissen, dass der Gini-Koeffizient zwischen 0 und 1 liegt. Bei 0 haben alle das gleiche Einkommen, bei 1 hat einer alles, die anderen nichts.