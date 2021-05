Kolumne Der Verbraucherschützer : Keine Gewähr auf Leistung

Mönchengladbach Wenn zum Beispiel der Laptop schon kurz nach dem Kauf nicht mehr funktioniert, können Kunden Ansprüche geltend machen. Worauf Verbraucher dabei achten müssen, erklärt Rechtsanwalt Sebastian Dreyer aus seiner Beratungspraxis.

Bleiben wir bei der Gewährleistung. In den ersten sechs Monaten nach dem Kauf trifft die Beweislast zunächst den Verkäufer. Geht der Laptop in diesem Zeitraum kaputt, müsste der Verkäufer beweisen, dass der Mangel nicht schon bei Übergabe des Geräts vorhanden gewesen ist. Das ist häufig schwierig. Daher läuft es mit der Reklamation für die Käufer hier am besten. Nach Ablauf der sechs Monate dreht sich jedoch die Beweislast und der Käufer muss nachweisen, dass der Defekt von Anfang an gegeben war. In dieser Zeit werden viele Kunden im Regen stehen gelassen.