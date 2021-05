Müll in Mönchengladbach : Keine Abholung von Gelben Säcken

Müll in Mönchengladbach

Die Zeit der Gelben-Säcke-Berge ist in Mönchengladbach vorbei. Foto: Andreas Gruhn

Mönchengladbach Jahrelang waren Berge von Gelben Säcken immer regelmäßig ein Ärgernis im Stadtbild. Jetzt sind sie Vergangenheit. Der Grund ist eine Umstellung im System.

Sie dürfen seit 26. April nicht mehr zur Abholung an die Straße gestellt werden, teilt die für Gelben Müll zuständige EGN Entsorgungsgesellschaft Niederrhein mbH mit.

Wer noch Mehrmengen an Verkaufsverpackungen in Säcken hat, kann diese bis zu einer Menge von 500 Kilogramm kostenfrei an den Müllumladestellen Heidgesberg oder Luisental abgeben.