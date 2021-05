Klassische Musik zum Abholen : CD-Wundertüten für einen guten Zweck

RP-Musikredakteur Wolfram Goertz. Foto: Christiane Keller

Mönchengladbach RP-Musikredakteur Wolfram Goertz verkauft wieder CDs mit ausgewählter Klassik aus eigenen Beständen. Diesmal gehen die Einnahmen als Spende ans „Eli“.

Nach dem großen Erfolg seiner ersten Aktion mit CD-Wundertüten geht RP-Musikredakteur Wolfram Goertz in die zweite Runde. Wieder verkauft Goertz in der evangelischen Kirche in Windberg für einen guten Zweck exquisite Zusammenstellungen mit CDs aus seinen eigenen Beständen. Jede Tüte enthält erneut zehn CDs mit vornehmlich klassischer Musik und kostet zehn Euro.

Goertz ist davon überzeugt, dass die Aktion auch diesmal in kürzester Zeit über die Bühne geht: „Beim ersten Verkauf in Windberg im vergangenen Jahr gingen 140 Tüten an einem Vormittag weg wie warme Semmeln“, sagt Goertz. Daher legt er nun nach. Der Clou bei den Tüten: Sie werden mit Liebe zusammengestellt, doch dürfen die Interessenten nicht reingucken. Sie müssen nehmen, was kommt.

Ein Großteil des Erlöses geht diesmal als Spende an die Station H1 der Städtischen Kliniken (Elisabeth-Krankenhaus), die wegen Covid-19 seit Monaten stark belastet ist. Geschäftsführer Thorsten Celary freut sich sehr über diese Aktion und sieht in ihr ein „Zeichen der Wertschätzung für die aufopferungsvolle Arbeit unseres Teams“. Ein weiterer Teil der Einnahmen geht an die Musikerambulanz der Uniklinik Düsseldorf, die Goertz seit neun Jahren koordiniert.

Der Verkauf der CD-Wundertüten ist unter dem Motto „click and collect“ mit Sicherheits- und Hygieneauflagen verbunden. Wer eine Tüte kaufen möchte, muss eine Mail schicken, die Namen, Adresse und Telefonnummer enthalten muss, und bekommt für den Dienstag, 11. Mai, im Lauf des Vormittags eine feste Uhrzeit mitgeteilt (Goertz: „wie beim Impftermin“).

Der Verkauf findet unter freiem Himmel auf dem Kirchplatz statt. Man kann die Tüten nur allein abholen, es muss eine FFP2-Maske getragen werden und Plaudereien mit dem Verkaufsteam sind auch nicht möglich. „So leid mir das tut“, sagt Goertz, der persönlich anwesend sein wird.