Betriebe in Mönchengladbach warnen : Den Zimmerern geht das Holz aus

Mönchengladbach Die absehbaren Folgen für die Baustellen und Baustoff-Preise in Mönchengladbach sind gravierend, warnt die hiesige Zimmerer-Innung.

Auf vielen Baustellen in Mönchengladbach drohen Verzögerungen. Davor hat der Obermeister der Zimmerer-Innung in Mönchengladbach, Peter Röders, gewarnt. Grund ist der akute Holzmangel, den auch die Zimmerer-Betriebe in Mönchengladbach deutlich spüren. „Es ist paradox, der Holzbau in Deutschland boomt, die Auftragsbücher sind voll, aber die Lager so gut wie leer“, sagt Röders. „Ausstehende Lieferungen verzögern sich aktuell um mehrere Wochen, Holz ist praktisch Mangelware geworden. Egal, welchen Lieferanten Sie noch anrufen, es hagelt überall nur noch Absagen. Viele Kunden müssen daher aktuell mit Verzögerungen am Bau rechnen.“ Spätestens seit Herbst vergangenen Jahres seien die Preise deutlich gestiegen. Inzwischen gebe es Lieferschwierigkeiten, die zu mehreren Wochen Verzögerungen führten.