Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen : Gartencenter warten noch auf den Ansturm

Düsseldorf Seit Montag dürfen trotz Pandemie auch wieder Privatkunden in die Gartencenter. Besonders groß ist die Nachfrage nach Balkonblumen. Doch der ganz große Ansturm blieb bislang aus.

Der erwartete große Ansturm in den Gartencentern ist am Montag aber noch ausgeblieben. So tummelten bei Amoflor in Wuppertal am Mittag nur wenige Kunden, MIndestabstände konnten problemlos eingehalten werden. Über ein Einbahnstraßen-System werden die Gäste durch das großzügige Center geleitet, am Eingang und Ausgang stehen Desinfektionsspender bereit. Welche Artikel zu kaufen sind und welche nicht, ist genau gekennzeichnet.