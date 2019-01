Kommentar zu Nord Stream: Energie am Tropf

Das Gute vorab: Die zähen Verhandlungen zum Kohleausstieg gehen dem Ende zu, es wird einen Fahrplan geben, und „Ausstieg in den 2030ern“ ist ein Kompromiss, mit dem Regionen, Unternehmen und Klimaschützer gut leben können.

Wenn heute Kanzlerin und Ministerpräsidenten zusammenkommen, wird es auch um die Frage gehen, was das Ganze kostet. Und hier fängt die Irrationalität an. 60 Milliarden Euro rufen die Ostländer auf. Ganz schön frech. Im Windschatten des Kohleausstiegs soll der Steuerzahler den allgemeinen Strukturwandel bezahlen. Dabei locken Staatsmilliarden allein keine Firmen an, das kann die Lausitz vom Ruhrgebiet lernen. Auch NRW will jetzt Milliarden.