Vorzeitiger Amtsverzicht : WTO-Chef Azevêdo tritt zurück

Genf Der Chef der Welthandelsorganisation (WTO), Roberto Azevêdo, tritt vorzeitig von seinem Amt zurück. Eigentlich wäre der Brasilianer noch ein Jahr länger in seiner Position geblieben. Sein Rücktritt erfolge aus familiären Gründen.

Azevêdo stelle seinen Posten nach sieben Jahren im Amt am 31. August zur Verfügung, teilte der WTO-Chef den Vertretern der Mitgliedsländer am Donnerstag in Genf mit. Seine zweite Amtszeit wäre eigentlich noch ein Jahr länger gelaufen. Er habe sich aus familiären Gründen zu diesem Schritt entschieden, sagte er, fügte aber hinzu: „Ich bin überzeugt, dass diese Entscheidung im besten Interesse der Organisation ist.“ Er habe keine Absicht, in die Politik zu gehen, sagte der Brasilianer.