Wegen finanzieller Einbußen : Delta mustert alle Boeing-777-Flugzeuge aus

Flugzeuge von Delta Airlines stehen geparkt in einer Reihe in Arizona. Foto: AP/Ross D. Franklin

Atlanta Die Corona-Krise mit ihrem drastischen Einbruch des Luftverkehrs hinterlässt weiter dauerhafte Spuren in den Flotten der Fluggesellschaften.

Die US-Airline Delta kündigte an, alle Langstrecken-Maschinen des Typs Boeing-777 auszumustern. Grund seien wirtschaftliche Folgen für das Unternehmen durch die Corona-Pandemie. Stattdessen werde man auf internationalen Routen auf die Airbus-Modelle A330 und A350 setzen, die sparsamer und günstiger zu betreiben seien, schrieb Delta-Chef Ed Bastian in einer E-Mail an die Mitarbeiter am Donnerstag. Die 18 Maschinen vom Typ 777 sollen zum Jahresende die Flotte verlassen.