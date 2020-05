Nach Milliarden-Verlusten : Verkehrsminister fordern Rettungsschirm für öffentlichen Nahverkehr

Saarbrücken Die Milliarden-Verluste durch fehlende Passagiere sollen ausgeglichen werden, das forderten die Verkehrsminister der Bundesländer am Donnerstag. Die Bundesregierung soll einen Rettungsschirm bereitstellen.

Die Verkehrsminister der Länder haben in der Corona-Krise einen Rettungsschirm der Bundesregierung für den öffentlichen Nahverkehr gefordert. Die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen seien um 70 bis 90 Prozent gesunken, die Verluste beliefen sich allein in diesem Jahr auf mindestens fünf Milliarden Euro, erklärten diese nach Angaben des saarländischen Verkehrsministeriums in Saarbrücken am Donnerstag nach einer Telefonkonferenz. Finanzhilfen seien nötig.