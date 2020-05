Umfrage von Gesamtmetall : Corona trifft Metall-Industrie hart

Düsseldorf Die Einbrüche bei Produktion und Umsatz sind dramatisch. Das belegt eine Studie des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall. In der Automobilbranche rechnen 96 Prozent der Firmen mit Einbußen.

Steuert ein Arbeitgeberverband auf eine Tarifrunde zu, dann ist es Brauch, die Lage der Branche möglichst schwarz zu malen. Nur so lassen sich Begehrlichkeiten der Gewerkschaften im Zaum halten. Doch Gesamtmetall hat seine Tarifrunde mit der IG Metall längst hinter sich. Und so machten die düsteren Schilderungen von Gesamtmetall-Hauptgeschäftsführer Oliver Zander am Donnerstag eines deutlich: Die Lage ist ernst. Ernster noch als zu Zeiten der Finanzkrise 2009, wie eine Umfrage des Arbeitgeberverbands unter seinen Unternehmen belegt. Die Produktion sei in 91 Prozent der Betriebe eingeschränkt, in 44 Prozent sogar stark. Am härtesten wird der Automobilbau getroffen. Dort klagen 88 Prozent der Firmen über starke bis sehr starke Produktionseinschränkungen. Im Vormonat waren es „nur“ 39 Prozent.