Machtkampf beim Zweitligisten : KSC-Präsident Wellenreuther tritt zurück

Karlsruhe Ingo Wellenreuther hat im Machtkampf mit einer Investorengruppe aufgegeben. Der 60-Jährige trat am Donnerstag als Präsident des Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC zurück. Damit könnte er den Klub wohl vor der Insolvenz bewahren.

"Wer mich und meine Verbundenheit zum KSC kennt (...) weiß, dass mir dieser Schritt nicht leicht gefallen ist", schrieb Wellenreuther am Donnerstag und damit nur einen Tag vor der geplanten Mitgliederversammlung. Zur Rettung seines KSC, den er seit 2010 als Präsident vertritt, blieb ihm aber keine andere Wahl: Das Konsortium aus regionalen Unternehmen hatte die Zahlung in Höhe von sechs Millionen Euro schließlich an den Abschied von Wellenreuther, gleichzeitig auch Beiratsvorsitzender der KSC Management GmbH, geknüpft.